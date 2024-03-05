«Смешная история»: Максим Фадеев высказался о романе с Серябкиной

Максим Фадеев опроверг сообщения о том, что он является отцом ребенка Ольги Серябкиной. Продюсер поделился откровением в соцсети.

В Сети уже много лет обсуждают роман Фадеева и Серябкиной. Более того, публика была уверена, что Максим является отцом ребенка Ольги. В личном блоге продюсер заявил, что его веселят подобные слухи.

«Это самая смешная история, которая до меня дошла в последнее время. Конечно, нет», — высказался Максим.

Также продюсер высказался о творчестве Ольги. Фадеев намекнул, что не в восторге от новой песни Серябкиной. По его мнению, артистка попыталась «скопировать» группу SEREBRO 10-летней давности.

Ранее Максим Фадеев признался, что голос Глюкозы не принадлежит Наталье Ионовой. По словам продюсера, Наталья выполняла роль актрисы. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что 46-летний экс-супруг Ани Лорак подарил новой избраннице кольцо с бриллиантом.