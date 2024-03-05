46-летний экс-супруг Ани Лорак подарил новой избраннице кольцо с бриллиантом. Мурат Налчаджиоглу рассказал о романтическом вечере с моделью в соцсети.

В 2023 году Мурат объявил о свадьбе с визажисткой. Однако их брак не был долгим: спустя 5 месяцев пара развелась. Вскоре он рассекретил новую избранницу — модель и начинающую певицу Анастасию.

В честь дня рождения певицы Мурат отвез ее на горнолыжный курорт. Также он подготовил ей сюрприз в виде кольца из белого золота с крупным бриллиантом. Пара провела романтический вечер в ресторане, который был украшен алыми розами.

«Люблю и буду любить тебя до конца своей жизни», — обратился бизнесмен к Анастасии.

Напомним, что после развода с Муратом Ани тоже обрела счастье. Ее избранником стал инструктор по йоге Исаак Виджраку.

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