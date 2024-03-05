Максим Фадеев признался, что голос Глюкозы не принадлежит Наталье Ионовой

Продюсер Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с посетившей в декабре прошлого года скандальную «голую» вечеринку певицей Натальей Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. Он также признался, что артистка никогда сама не исполняла песни в проекте.

«Голос Глюкозы не принадлежит Ионовой. Наталья Ионова была приглашена в проект в качестве актрисы», — приводит mk.ru слова Фадеева.

Как пояснил продюсер, он выбрал Ионову, так как ранее она снималась в детском тележурнале «Ералаш» и подходила внешне под концепцию его музыкального проекта.

Напомним, блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости мероприятия, среди которых оказалась Глюкоза, поддержали идею и пришли полуголыми. После разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Максим Фадеев сразу же заявил, что Ионова дискредитирует концепцию проекта Глюкоза, который создавался для подростков. Он принял решение лишить артистку права на псевдоним и композиции.

При этом Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что артистка давно пишет свои песни, непохожие на композиции, которые исполняла в мультяшном проекте Фадеева.