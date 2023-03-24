Смерть бабушки и кража денег: отец Жанны Фриске рассказал, как внука настраивают против него

Несколько лет назад не стало Жанны Фриске, однако ее имя по-прежнему появляется в заголовках СМИ. Дело в том, что у певицы остался сын Платон, которого никак не могут поделить ее родители и Шепелев. В новом интервью отец Жанны заявил, что Дмитрий по-прежнему не дает ему видеться с внуком. Однако, как выяснилось, на этом беды не закончились: кто-то намеренно настраивает Платона против бабушки и дедушки.

По словам мужчины, внук постоянно слышит гадости про него. Однажды и вовсе произошел такой случай, который ужаснул отца Фриске до глубины души.

«Когда Платон был совсем маленький, ему говорили, что мы у него украли деньги. Потом Платону сказали, что бабушки нет: она умерла», — рассказал родитель Жанны в беседе с mk.ru.

Мужчина добавил: люди, которые занимаются такими вещами, «без стыда и совести». Отец Фриске тяжело переносит сложившуюся ситуацию, поскольку отсутствие общения с Платоном — большая боль для него.

Ранее родственник Жанны рассказал о препятствиях со стороны Шепелева к его общению с внуком. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Орлова сообщила, планирует ли она знакомить новорожденную дочь с семьей Фриске. Напомним, Ольга никогда не скрывала своей дружбы с Жанной. По словам телеведущей, даже после смерти подруги она продолжает ее вспоминать.