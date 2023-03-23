Назначает встречи в Беларуси: отец Фриске рассказал о хитром способе Шепелева не давать видеться с внуком

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир сообщил, что давно не видел внука Платона. По закону бабушке и дедушке положены встречи, но в том месте, которое указано в письме от судебных приставов, мальчика нет.

Для дедушки не видеть ребенка – «большая боль».

«Сами подумайте: у тебя есть внук, которого ты вырастил, и у тебя его забрали. И даже не дают увидеться», - пожаловался Владимир Фриске.

Он сообщил, что люди иногда присылают ему снимки мальчика, но дедушка их практически не смотрит, потому что испытывает «сильную боль» от происходящего. Из-за разногласий с отцом мальчика Владимир Фриске признается: «если бы не Платон, я бы уже давно с ним разобрался».

По его словам, положенные по закону встречу не получаются, потому что «судебные приставы не хотят работать».

«И пишут, значит, что встречи должны происходить в деревне Раубичи, в Беларуси. Я там один раз был, но Шепелева там не оказалось», - рассказал он о содержании письма от приставов, которое поступило в августе 2022 года.

На самом деле Шепелев и его сын находятся в Москве. «Говорит одно – делает другое», - высказался Фриске сайту mk.ru.

Согласно последнему письму приставов, «до 6-го или до 7-го июня встречи будут происходить в Раубичах». Там бабушка и дедушка могут увидеть внука один раз в месяц – в субботу.

«Но я знаю, что Шепелева там нет. И я уверен, он не пустит его на встречи с нами», - сказал Владимир Фриске.

В настоящее время Платон находится не в России - отец увез его в Армению. При этом в соцсетях ведущий показывает мальчика только со спины.