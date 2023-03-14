«Общаемся»: Ольга Орлова планирует познакомить семью Жанны Фриске с новорожденной дочерью

Ольга Орлова никогда не скрывала, что они с Фриске были близкими подругами. После смерти Жанны телеведущая по-прежнему остается на связи с семьей певицы. Кроме того, совсем недавно в Сети появилась информация о том, что умирающая Фриске попросила именно Ольгу заняться воспитанием ее сына. Однако сейчас, как известно, Платон находится со своим отцом. По словам Орловой, ей до сих пор тяжело смириться с уходом Жанны, вот почему в личном блоге знаменитости нередко можно прочесть комментарий о ней.

6 февраля телеведущая вновь стала мамой. Ольга родила девочку и назвала ее Анной. 45-летняя женщина признается: этот ребенок стал для нее долгожданным, именно поэтому она до сих пор не может поверить своему счастью и все свободное время проводит с малышкой.

Подписчики поинтересовались у Орловой, изменились ли ее отношения с родственниками Фриске после рождения дочери и планирует ли она их знакомить с Анной. Ответ телеведущей не заставил себя ждать. «Мы общаемся! Обязательно познакомлю, но немного позже», — высказалась знаменитость.

Ранее недавно родившая Ольга пожаловалась на плохое самочувствие. По словам знаменитости, она страдает от невыносимых болей в ребрах. Женщина призналась, во время беременности кости разошлись, вот почему Ольга ежедневно испытывает дискомфорт. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 45-летняя телеведущая откровенно рассказала о своем браке с бизнесменом. Высказывание Ольги смотрите здесь.