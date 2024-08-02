Служебный роман: с кем встречается сын Олега Табакова

29-летний актер Павел Табаков встречается с пиарщицей Ксенией Ермоленко. Предполагаемая возлюбленная сына Олега Табакова опубликовала с ним кадры соцсети.

1 августа актер отметил 29-летие. В честь этого события он устроил вечеринку в столичном баре. Павел пригласил не только семью, но и коллег по шоу-бизнесу. Также на мероприятии присутствовала пиарщица Ксения Ермоленко, которая предположительно является его новой возлюбленной. Павел и Ксения провели весь вечер вместе и нежно целовали друг друга, когда именинник задувал свечи.

Впервые слухи о романе Павла с пиарщицей появились весной 2024 года. Тогда их застали за поцелуями на светской вечеринке. Примечательно, что ни актер, ни его сотрудница не комментировали слухи о романе. При этом Ксения регулярно выглядывает в Сеть кадры с Табаковым.

Ранее экс-возлюбленную Табакова Софью Синицыну сравнили с 41-летней коллегой Юлией Снигирь. Подробности читайте в этой новости.

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