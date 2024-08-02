Певица Кети Топурия поделилась первым фото спустя два дня после родов
© Zilber Mihail/East News
37-летняя певица Кети Топурия показала первое фото спустя два дня после родов. Артистка позировала с врачом.
Третий ребенок Топурии появился на свет в элитном роддоме в Подмосковье. Певица опубликовала фото из медучреждения, на котором позировала в светло-розовом костюме.
Под снимком она благодарила врача за «профессионализм, теплоту и, что самое важное, за легкие роды». Топурия написала слова благодарности врачу и всей команде роддома.
Третий ребенок Топурии появился на свет 31 июля. Дочери дали имя Николь.
Это второй ребенок для Топурии и ее мужа Льва Деньгова. В 2021-м году у пары родился сын. Также у исполнительницы есть 9-летняя дочь от первого брака.
Топурия не сразу рассекретила третью беременность. Только в январе у Кети заметили округлившийся живот на дне рождения сына.