НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 августа 2024, 15:47
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Певица Кети Топурия поделилась первым фото спустя два дня после родов

Певица Кети Топурия поделилась первым фото спустя два дня после родов

© Zilber Mihail/East News

37-летняя певица Кети Топурия показала первое фото спустя два дня после родов. Артистка позировала с врачом.

Третий ребенок Топурии появился на свет в элитном роддоме в Подмосковье. Певица опубликовала фото из медучреждения, на котором позировала в светло-розовом костюме.

Под снимком она благодарила врача за «профессионализм, теплоту и, что самое важное, за легкие роды». Топурия написала слова благодарности врачу и всей команде роддома.

Третий ребенок Топурии появился на свет 31 июля. Дочери дали имя Николь.

Кети Топурия

Кети Топурия

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Это второй ребенок для Топурии и ее мужа Льва Деньгова. В 2021-м году у пары родился сын. Также у исполнительницы есть 9-летняя дочь от первого брака.

Топурия не сразу рассекретила третью беременность. Только в январе у Кети заметили округлившийся живот на дне рождения сына.

Источник фото:Zilber Mihail/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Кети Топурия
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