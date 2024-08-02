Певица Кети Топурия поделилась первым фото спустя два дня после родов

37-летняя певица Кети Топурия показала первое фото спустя два дня после родов. Артистка позировала с врачом.

Третий ребенок Топурии появился на свет в элитном роддоме в Подмосковье. Певица опубликовала фото из медучреждения, на котором позировала в светло-розовом костюме.

Под снимком она благодарила врача за «профессионализм, теплоту и, что самое важное, за легкие роды». Топурия написала слова благодарности врачу и всей команде роддома.

Третий ребенок Топурии появился на свет 31 июля. Дочери дали имя Николь.