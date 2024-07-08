«Похожа»: экс-возлюбленную Табакова назвали копией Юлии Снигирь

Напомним, что Синицына является бывшей возлюбленной наследника громкой фамилии Павла Табакова. Сам он тоже является актером и встречался с Софьей. От него у нее родилась дочь Мия, которую часто показывает звездная бабушка Марина Зудина.

СМИ пишут, что Табаков помогает экс-возлюбленной и ребенку, но о воссоединении речи не идет. При этом Синицына продолжает карьеру и активно снимается в кино. Она снялась в сериале «Чистые» с Бондарчуком и Исаковой. Это исторический сериал о работницах публичного дома и их клиентах в Санкт-Петербурге начала XX века.