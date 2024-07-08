«Похожа»: экс-возлюбленную Табакова назвали копией Юлии Снигирь
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29-летнюю актрису Софью Синицыну сравнили с 41-летней коллегой Юлией Снигирь и отметили сходство. На фотографию молодой брюнетки обратил внимание Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».
«Надо же, как Софья Синицына в профиль похожа на Снигирь», – отметили администраторы канала.
На опубликованной афише сериала «Чистые» Синицына была запечатлена в белом платье с корсетом и с элегантной прической. Что точно объединяет их с Юлией – черные волосы и белоснежная кожа, а также хрупкое телосложение. Кроме того, у обеих артисток светлые глаза.
Напомним, что Синицына является бывшей возлюбленной наследника громкой фамилии Павла Табакова. Сам он тоже является актером и встречался с Софьей. От него у нее родилась дочь Мия, которую часто показывает звездная бабушка Марина Зудина.
СМИ пишут, что Табаков помогает экс-возлюбленной и ребенку, но о воссоединении речи не идет. При этом Синицына продолжает карьеру и активно снимается в кино. Она снялась в сериале «Чистые» с Бондарчуком и Исаковой. Это исторический сериал о работницах публичного дома и их клиентах в Санкт-Петербурге начала XX века.