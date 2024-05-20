Случайная встреча переросла в роман: что известно о новом возлюбленном Погребняк

Блогер Мария Погребняк выходит замуж за бизнесмена Игоря Головинского. Журналисты Super.ru рассекретили избранника Погребняк.

20 мая 2024 года Мария сообщила, что вновь выходит замуж. Светская львица показала обручальное кольцо и снимок с будущим мужем, но при этом замазала его лицо.

По информации источника, новым возлюбленным Погребняк стал 35-летний бизнесмен Игорь Головинский. Они познакомились на вечеринке у друзей, и случайная встреча переросла в роман.

По данным Super.ru, Игорь увлекается хоккеем и в одно время играл в любительской лиге.

Примечательно, что Погребняк не подтверждала, но и не опровергала заявление СМИ.