Случайная встреча переросла в роман: что известно о новом возлюбленном Погребняк
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Блогер Мария Погребняк выходит замуж за бизнесмена Игоря Головинского. Журналисты Super.ru рассекретили избранника Погребняк.
20 мая 2024 года Мария сообщила, что вновь выходит замуж. Светская львица показала обручальное кольцо и снимок с будущим мужем, но при этом замазала его лицо.
По информации источника, новым возлюбленным Погребняк стал 35-летний бизнесмен Игорь Головинский. Они познакомились на вечеринке у друзей, и случайная встреча переросла в роман.
По данным Super.ru, Игорь увлекается хоккеем и в одно время играл в любительской лиге.
Примечательно, что Погребняк не подтверждала, но и не опровергала заявление СМИ.
Ранее стало известно, с кем встречается звезда «Слова пацана» Слава Копейкин. Избранница актера старше его на 4 года. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Мария Погребняк получила травму на съемках шоу в Китае.