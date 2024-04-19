Старше на 4 года и строит карьеру в кино: с кем встречается звезда «Слова пацана» Копейкин
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В начале 2024 года Славу Копейкина заподозрили в романе с актрисой Яной Енжаевой. Артисты оставляли друг другу романтические послания в соцсети и интриговали совместными снимками. Более того, обнимающихся Славу и Яну неоднократно замечали на улицах Москвы. Как сообщает StarHit, на недавнем мероприятии Слава подтвердил роман с Яной. Сайт «Страсти» узнал, что известно о новой девушке Копейкина.
Яна Енжаева старше Славы на 4 года и связана с киноиндустрией. Яна с самого детства мечтала стать актрисой, и сегодня в ее фильмографии есть несколько крупных проектов. Речь идет про «Молодежку», «Кухню в Париже», «Метод» и «Отель Элеон». Пока Яна не может похвастаться успехом в кино, как Слава. Однако актриса не отчаивается и верит, что ее главная роль еще впереди.
Помимо съемок в кино, Енжаева развивает карьеру на ТВ. В ноябре 2023 года актриса появилась в 10-м выпуске шоу «Новые звезды в Африке». Яна заменила в проекте Оскара Кучеру. Во время съемок у Енжаевой возник конфликт с Кариной Нигай. Знаменитости не скрывали неприязнь, дошедшую до взаимных оскорблений. В 14-м выпуске Яна не смогла справиться с испытанием и покинула шоу в шаге от финала.
Примечательно, что до Славы у Яны уже были громкие романы. Актриса продолжительное время строила отношения с Андреем Бебуришвили. Юморист посвящал ей выступления и называл той, с кем приятно находиться. Однако постепенно их чувства начали угасать. Знаменитости расстались, так и не озвучив причину произошедшего.
Ранее 25-летний актер Слава Копейкин рассказал, как выпивал из-за тяжелой депрессии. подробности читайте в этой новости.