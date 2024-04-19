Старше на 4 года и строит карьеру в кино: с кем встречается звезда «Слова пацана» Копейкин

В начале 2024 года Славу Копейкина заподозрили в романе с актрисой Яной Енжаевой. Артисты оставляли друг другу романтические послания в соцсети и интриговали совместными снимками. Более того, обнимающихся Славу и Яну неоднократно замечали на улицах Москвы. Как сообщает StarHit, на недавнем мероприятии Слава подтвердил роман с Яной. Сайт «Страсти» узнал, что известно о новой девушке Копейкина.

Яна Енжаева старше Славы на 4 года и связана с киноиндустрией. Яна с самого детства мечтала стать актрисой, и сегодня в ее фильмографии есть несколько крупных проектов. Речь идет про «Молодежку», «Кухню в Париже», «Метод» и «Отель Элеон». Пока Яна не может похвастаться успехом в кино, как Слава. Однако актриса не отчаивается и верит, что ее главная роль еще впереди.