«Очень больно»: Мария Погребняк получила травму на съемках шоу в Китае

Блогерша Мария Погребняк сломала палец на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. О травме знаменитости стало известно в новом выпуске передачи.

Мария Погребняк и ее напарница Алана Мамаева борются за победу в шоу «Сокровища императора». Проходя очередное испытание, Погребняк получила травму. Правда, заметила она ее спустя несколько часов, когда палец опух и перестал двигаться. Мария плакала и громко кричала от боли.

«Он посинел! Очень больно», — говорила светская львица.

На съемочную площадку приехал врач и наложил на палец фиксирующую шину. Несмотря на травму, Погребняк не отказалась от участия в шоу.

«Если я скажу, что у меня рука сломана, я подставлю нашу команду. Я завтра пойду на соревнования», — заявила Погребняк.

Ранее сообщалось, что Марию Погребняк и Алану Мамаеву задержала полиция в Китае. Подробности смотрите в этой новости.

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