Сломавшая ногу в пятый раз Васильева отказалась от лечения

Сломавшая ногу в пятый раз Татьяна Васильева заявила, что отказалась от лечения. Актриса поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

На съемках передачи Васильева призналась, что отказалась от лечения после очередного перелома. Врач прописал ей таблетки, однако актриса не верит в их пользу. По мнению Васильевой, у нее все «само срастется».

«Срасталось же раньше, срастется и на этот раз. Я не верю, что таблетки ускорят процесс», — заявила знаменитость.

Также Васильева рассказала, что сидит на диете и употребляет в сутки меньше тысячи калорий. По словам актрисы, у нее спортивное питание.

«Я дошла до последнего уровня в 750 калорий в день. Я не хочу, я не могу есть больше, чем мне привозят», — высказалась Васильева.

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