«Мне сложно работать»: Лев Лещенко высказался об уходе со сцены

82-летний певец Лев Лещенко заявил, что ему физически сложно выступать на концертах. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялись съемки клипа группы Filatov&Karas и Льва Лещенко. В беседе с журналистами артист опроверг слухи об уходе со сцены, несмотря на возраст.

Певец отметил, что ему уже сложно выступать на концертах. Однако он не собирается завершать карьеру. По словам Лещенко, его голос по-прежнему «звучит».

«Мне физически сложно работать на сольных концертах. Голос звучит. Готов к экспериментам. Мне очень нравится интегрироваться в молодежную среду. Кому охото видеть деда с палочкой на сцене?» — высказался артист.

Лещенко добавил, что рад сотрудничеству с группой Filatov&Karas. Также, по словам певца, он записал совместный трек с Loc-Dog.

Ранее Лев Лещенко заявил, что мало зарабатывает на сольных концертах и корпоративах. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на инженерном бизнесе.