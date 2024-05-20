«Это уже пятый перелом»: 77-летнюю Татьяну Васильеву госпитализировали после спектакля в Сочи

77-летняя актриса Татьяна Васильева в пятый раз сломала ногу. Ее госпитализировали после спектакля в Сочи около трех недель назад, и пока она все еще восстанавливается на больничном.

О травме Татьяна Григорьевна рассказала в шоу НТВ «Звезды сошлись». По ее словам, «знакомый хруст» она услышала, когда на нее упал коллега. А виновато во всем оказалось скользкое напольное покрытие.

«Я бежала, бежала, в последний момент споткнулась и упала, а с той стороны в это время за мной бежал артист. Он такой большой артист во всех смыслах. Он бежал и упал на меня со всего размаха сверху», - поделилась Васильева.

Несмотря на травму, актриса все равно вышла на сцену и доиграла спектакль. Из-за этого произошло еще и смещение. После постановки ей вызвали скорую помощь. А в больнице ей сообщили, что сломалась плюсневая кость. На следующий день Татьяна Григорьевна уже отправилась назад в Москву.

«Это уже пятый перелом», - призналась актриса.

Ранее Татьяна Васильева заявила, что не считает себя красивой женщиной.