«Сломанная нога к праздникам»: Ким Кардашьян сообщила о полученной травме

Ким Кардашьян публично сообщила о серьезной травме. Оказалось, что модели понадобилась первая медицинская помощь из-за сломанной ноги.

Об этом американская звезда рассказала поклонникам в личном блоге, опубликовав кадр с костылями и наложенным на ногу гипсом под трек певицы Ферги с говорящим названием «Неуклюжая».

«Черт! Сломанная нога к праздникам», — именно так подписала снимок Ким.

Однако подробностей о произошедшем актриса раскрывать не стала. По этой причине поклонники сами начали гадать, что могло случиться с моделью, как она заработала такую травму и даже начали желать ей скорейшего выздоровления: «Повредила ногу, упав с велосипеда?», «Пострадала на каблуках?», «Поправляйся, праздники — это святое!», «Как же так? Костыли — это очень серьезно! Пусть все будет хорошо».

Напомним, что в этом году Ким уже получала травму: летом девушка также сломала указательный и средний пальцы так, что в итоге кость торчала из кожи. Это случилось из-за неудачного похода в душ, раздвижная дверь которого закрылась в самый неподходящий момент, прищемив при этом пальцы звезды.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян столкнулась с критикой из-за демонстрации роскошной вечеринки для детей.

Также сообщалось, что беременная Меган Фокс рассказала о тяге к облегающим нарядам.