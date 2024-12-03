Ким Кардашьян столкнулась с критикой из-за демонстрации роскошной вечеринки для детей

Пользователи Сети обрушились с критикой на американскую телезвезду, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян за демонстрацию роскошной вечеринки для детей. Соответствующие публикация и комментарии появились в микроблоге Кардашьян.

44-летняя знаменитость выложила снимок с праздничного мероприятия, которое было организовано в стиле мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада». На опубликованном фото представлены сестры Кардашьян-Дженнер с детьми, а также исполнительницы главных ролей — Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Фанаты негативно восприняли фото предпринимательницы и выразили критику в комментариях.

«Когда у вас есть деньги, вы можете с легкостью арендовать Ариану и Синтию на день», «Людям надоело, что ты выставляешь напоказ свои привилегии. Может пора сделать что-то полезное?», «Сколько это стоило? Наверное, больше, чем построить приют для бездомных», — поделились юзеры.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян напугала фанатов фото в балаклаве и кроп-топе.