Беременная Меган Фокс рассказала о тяге к облегающим нарядам

Голливудская актриса Меган Фокс объяснила тягу к облегающим нарядам во время беременности. Об этом пишет издание People.

Как призналась артистка, ее стиль никак не изменился с того момента, как она узнала, что вновь станет матерью.

«Мой беременный стиль практически такой же, как и мой обычный, за исключением того, что я меняю размеры одежды», — поделилась знаменитость.

Звезда «Трансформеров» уточнила, что любит подчеркивать свой живот обтягивающей одеждой.

«Я ношу много удобного кашемира в кремовых, черных и какао тонах. Я все еще хожу в обуви на каблуках, ботинках на шпильках и босоножках с открытой пяткой», — резюмировала Фокс.

Напомним, у Меган Фокс уже есть трое сыновей — Ной, Бодхи и Джорни — от бывшего супруга Брайана Остина Грина. Будущий ребенок станет первым в ее союзе с рэпером Machine Gun Kelly.

Ранее стало известно, кто помирил Меган Фокс с бойфрендом Machine Gun Kelly после разрыва помолвки.