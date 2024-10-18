НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 октября 2024, 14:50
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«Слишком худая»: Решетова столкнулась с критикой фигуры после фото в облегающем наряде

Модель Анастасия Решетова снялась в облегающем наряде.
«Слишком худая»: Решетова столкнулась с критикой фигуры после фото в облегающем наряде

© Starface.ru

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова опубликовала фото с отдыха и взволновала поклонников. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее микроблоге.

«Слишком худая»: Решетова столкнулась с критикой фигуры после фото в облегающем наряде

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Так, на опубликованном фото «Первая вице-мисс Россия — 2014» запечатлела себя в зеркало. 28-летняя манекенщица предстала в кадре в облегающем наряде коричневого цвета, который состоял из юбки длины макси и топа.

Юзеры обратили внимание на слишком худые руки звезды, о чем написали в комментариях под публикацией.

«Почему бы тело не подкачать спортом?», «Слишком худая», «Красивая, конечно, но очень сильно похудела. Не помешало бы набрать как минимум пять килограммов», «Как-то странно, все бывшие Тимати худеют чуть ли не до костей», — прокомментировали они.

Ранее мы писали, что Решетова воссоединилась с Тимати ради сына.

Также сообщалось, что Решетова удалила филлер из верхней губы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Анастасия Решетова
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