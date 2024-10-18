«Слишком худая»: Решетова столкнулась с критикой фигуры после фото в облегающем наряде

Так, на опубликованном фото «Первая вице-мисс Россия — 2014» запечатлела себя в зеркало. 28-летняя манекенщица предстала в кадре в облегающем наряде коричневого цвета, который состоял из юбки длины макси и топа.

Юзеры обратили внимание на слишком худые руки звезды, о чем написали в комментариях под публикацией.

«Почему бы тело не подкачать спортом?», «Слишком худая», «Красивая, конечно, но очень сильно похудела. Не помешало бы набрать как минимум пять килограммов», «Как-то странно, все бывшие Тимати худеют чуть ли не до костей», — прокомментировали они.

Ранее мы писали, что Решетова воссоединилась с Тимати ради сына.

Также сообщалось, что Решетова удалила филлер из верхней губы.