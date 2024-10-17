«Настоящий рай»: Решетова воссоединилась с Тимати ради сына

Модель и блогер Анастасия Решетова отметила день рождения сына Ратмира с отцом мальчика, рэпером Тимати. Брюнетка опубликовала в соцсетях фотографии с мероприятия, которое прошло в необычном месте. Бывшие возлюбленные выглядели радостными и позировали рядом.

Общему наследнику знаменитостей исполнилось пять лет. Но родители не стали устраивать пышный праздник, а собрались только с самыми близкими. При этом Тимати взял с собой дочь Алису, которую родила ему модель Алена Шишкова. Все вместе они приехали в автосалон, так как маленький именинник обожает все, что связано с машинами.

Анастасия показала в соцсетях, как мальчик сидит за рулем спорткара и выглядит счастливым. Он завел машину и чуть не уехал с мамой, которая сидела рядом на пассажирском сиденье.

На следующих кадрах Решетова позировала с Тимати. Она обнимала сына, а он дочь Алису. При этом все широко улыбались.

«Отметили пятилетие нашего Шефика в узком семейном кругу. Как вам наш необычный выбор локации для праздника? Для Ратмира автосалон с его любимыми авто — настоящий рай. Он даже ни разу не присел за стол, чтобы перекусить, такой уж сильный интерес к быстрому наземному транспорту», – поделилась модель.

Ранее мы писали о том, что девушка рэпера Тимати Иванова показала романтическое фото с ним в день рождения. Нынешняя спутница артиста Валентина Иванова родилась 15 октября и отпраздновала особенный день с любимым.