«Была жертвой моды»: Анастасия Решетова удалила филлер из верхней губы

Анастасия Решетова удалила филлер из верхней губы, чтобы не соответствовать чужим стандартам.

Модель призналась, что особое внимание уделяет уходу за собой и своей внешностью, именно по этой причине часто обращается за услугами косметологов. Однако в последнее время она все чаще стала задуматься о том, что молодые девушки прибегают к инъекционным процедурам ради изменения внешности для полного соответствия моде.

Анастасия заявила, что сама недавно внесла изменения во внешность, только в этот раз она решила удалить филлер из верхней губы. Таким способом ей захотелось вернуть свою естественную красоту.

«Некоторые догадались, что я удалила филлер из верхней губы. Мне уже не нужно соответствовать определенным стандартам. Я сама была жертвой моды когда-то, но сейчас себе нравлюсь в своем естественном обличии», — поделилась Решетова.

Кроме того, по словам Решетовой, многие приходят к косметологам с фотографией какой-нибудь публичной личность и просят сделать с лицом то же самое, что у знаменитости. Анастасия призвала девушек не лишаться своей индивидуальности, ведь косметология не решит все психологические проблемы.

«Слышала от косметологов, что и с моей фотографией приходят. Мне, с одной стороны, приятно, с другой стороны, это не нужно. Каждый прекрасен в своей индивидуальности. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что косметология — это уже не способ решить реальные проблемы, а быстрый вариант прикрыть психологические ямы», — рассказала блогерша у себя в Telegram-канал «Это Решетова!».

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