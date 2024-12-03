«Слишком большие запросы»: Гуф ответил на обвинения экс-супруги в жадности
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Рэпер Гуф заявил, что ежемесячно отправляет 3-летней дочке 300 тысяч рублей. Музыкант ответил на обвинения в жадности в беседе с Super.ru.
Экс-супруга рэпера заявила, что он не участвует в воспитании дочки. По словам Юлии Королевой, суммы алиментов едва хватает на закрытие аренды. Музыкант опроверг высказывание Юлии. Он признался, что ежемесячно переводит на дочь 300-400 тысяч рублей. В качестве доказательства он предоставил журналистам скриншоты с банковскими переводами.
«Я прочитал, как плохо живет Юля Королева на мои алименты. Если снимать квартиру за 250 тысяч, то ее можно понять, но 300 тысяч, по-моему, достаточно для трехлетнего ребенка. Слишком большие запросы у этой девушки. Слишком», — высказался артист.
Ранее сообщалось, что Гуф в рехабе пересматривает свои клипы и питается фастфудом. Подробности читайте в этой новости.
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