«Будет великой»: Маргарита Симоньян заговорила о будущем дочери в день ее 5-летия

Журналистка Маргарита Симоньян поздравила в личном блоге дочь с днем рождения. Девочке исполнилось пять лет.

В Telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома» мама трогательно обратилась к ребенку и раскрыла, как называет ее дома. Кроме того, она рассказала, кем может стать девочка, когда станет взрослой. Она увлекается танцами.

«Нашей Ное, она же Ноэми, она же Неся, она же Нека, она же доча, она же лялька, уже пять лет! И она будет великой балериной. По крайней мере, собирается», - написала Маргарита в Сети.

В комментариях поклонники журналистки присоединились к поздравлениям. Они пожелали девочке крепкого здоровья и успехов в танцах.

«Терпение и труд все перетрут. Мы тоже голосуем за балерину», «Поздравляю маленькую бусинку. Пусть идет к своей мечте», «Красивый ребенок», «С днем рождения, красавица», - написали пользователи.

Отметим, что Симоньян является многодетной мамой. Она воспитывает еще дочь Марьяну и сына Баграта.

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что платит вторую пенсию подписанным на нее в соцсетях пенсионерам.