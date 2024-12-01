Гуф в рехабе пересматривает свои клипы и питается фастфудом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рэпер Гуф в конце октября отправился на лечение в реабилитационный центр. Это случилось после того, как он устроил дебош в бане. Сейчас рэпер продолжает лечение, о чем свидетельствуют кадры журналистов.

Судя по видео, Гуф находится в палате с другими пациентами — на кадрах видно, как рэпер лежит на кровати и пересматривает свои старые клипы. Кроме того, Гуф питается фастфудом и заказывает доставку еды прямо в учреждение.

Напомним, рэпер признавался, что долгое время страдает от наркотической зависимости. Музыкант рассказывал, что прибегал к различным методам лечения, включая и нетрадиционные, однако избавиться от пагубной привычки ему пока не удалось.

Ранее мы писали о том, что Айза поблагодарила пользователей за поддержку Гуфа и назвала его частью семьи.