«Слил без нашего разрешения»: Джигурда назвал виновного в скандале с Волочковой

Актер Никита Джигурда сообщил, что не сливал видео с участием Анастасии Волочковой. Об этом информирует Telegram-канал Звездная пыль.

В Сети появилось провокационное видео с участием балерины и актера. После публикации ролика у Волочковой вновь начались проблемы. На этот раз общественники потребовали запретить шоу Анастасии. Они убеждены, что ее поведение может пагубно сказаться на психике детей.

По мнению Волочковой, именно Джигурда слил видео, снятое в ее доме. Балерина написала гневный пост, в котором она отреклась от дружбы с актером. Спустя время Никита отреагировал на обвинения в свой адрес.

Артист не стал отрицать, что ролик был слит. При этом он опроверг свою причастность к произошедшему. «Кто слил без нашего разрешения видео? Слил тот, кто год назад снимал шедевральную репетицию спектакля для взрослых», — высказался Никита.

Несмотря на гневные высказывания приятельницы, Джигурда по-прежнему называет Волочкову богиней.

Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на публикацию видео с ее участием. Подробности смотрите в этой статье.

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