«Очень подло поступил»: Волочкова отреклась от дружбы с Джигурдой

Анастасия Волочкова прекратила общение с Никитой Джигурдой из-за слитого видео. Об этом сообщает издание Кp.ru со ссылкой на личный блог балерины.

В Сети появилось провокационное видео с участием балерины и актера. На нем знаменитости запечатлены целующимися и в нетрезвом состоянии. Увидев публикацию, общественники потребовали запретить шоу Волочковой.

В личном блоге балерина обвинила Джигурду в сливе видео. По словам Анастасии, Никита всегда был желанным гостем в ее доме. Однако после произошедшего балерина отреклась от дружбы с актером. Она заявила, что Джигурда «поступил как днище».

«Ты очень подло поступил. После слитого домашнего видео я не считаю тебя своим другом. Дружбе конец навсегда. В этой жизни мы можем быть трезвыми или пьяными, но мы обязаны оставаться людьми», — высказалась Анастасия.

Также балерина отметила, что ролик был снят в ее доме, в котором она может делать все что угодно. Волочкова добавила, что Джигурда постоянно «хайповал» на общении с ней.

Ранее сообщалось о том, что балерина Анастасия Волочкова потратила на отдых на Мальдивах не менее шести миллионов рублей. Подробности смотрите в этой статье.