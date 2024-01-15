«Разговоры для кухонных посиделок»: Бондарчук ответила на критику внешности
55-летняя Светлана Бондарчук ответила россиянам, критикующим ее внешность.
© Starface.ru
55-летняя Светлана Бондарчук ответила россиянам, критикующим ее возраст и внешность. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.
В соцсети Светлана написала пост, посвященный «прекрасным подписчикам». Светская львица заявила, что никогда не считала себя «королевой красоты». Вот почему она не позволит критиковать свою внешность. По мнению Светланы, эйджизм и хамство — «отвратительные явления».
«Оставьте эти разговоры для ваших кухонных посиделок. Это моя страница, и я не позволю на ней распространяться таким отвратительным явлениям, как эйджизм и хамство, и сделать из нее помойку мыслей глупых людей», — высказалась Бондарчук.
Светская львица призвала критиков отписаться от ее профиля. Светлана считает, что она не может всем нравиться. Вот почему было бы «разумно», если бы хейтеры не смотрели ее страничку.
В конце своего обращения Бондарчук пожелала россиянам счастья и вечной молодости.
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