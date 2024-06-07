«Слезы Ольги, трясущиеся руки Давида»: что на самом деле происходит между Бузовой и Манукяном

Эвелина Бледанс считает, что у Ольги Бузовой и Давы есть чувства друг к другу. Об этом сообщает The Voice.

Эвелина Бледанс ведет шоу «Человек-невидимка», гостями которой стали экс-возлюбленные Ольга Бузова и Давид Манукян. Несмотря на то, что артисты отказались говорить друг о друге, они не смогли скрыть истинных чувств. По мнению Эвелины, Ольга и Давид обманывают, утверждая, что между ними все в прошлом.

«Как бы Оля и Дава ни пытались скрыть своих чувств, отнекивались и открещивались от того, что говорили эксперты, мы все потом увидели «Сокровища императора», слезы Ольги, трясущиеся руки Давида, и стало понятно, что чувства у них были, хотя они и пытались убедить всех в обратном!» — высказалась знаменитость.

Эвелина отметила, что она, как интервьюер, почувствовала взаимное притяжение Ольги и Давида.

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