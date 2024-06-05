Ольга Бузова подняла гонорар на миллион рублей после скандала с кожаным боди

Поющая телеведущая Ольга Бузова после скандального выступления на концерте в Уфе в откровенном кожаном боди подняла гонорар на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В декабре 2023 года желающие пригласить исполнительницу хита «Мало половин» должны были заплатить 3,5 миллиона рублей. Сейчас же ценник вырос до 4,5 миллиона рублей. Согласно прогнозу, предстоящие в этом году новогодние корпоративы с участием Ольги обойдутся уже в 6 миллионов рублей.

Райдер у певицы достаточно скромный. Она просит предоставить автомобиль представительского класса с молчаливым водителем, номер люкс в пятизвёздочной гостинице и 15 тысяч рублей в сутки на питание. В гримерке Бузову должна обязательно ожидать слабосоленая семга.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова выступила с инициативой ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений без возрастных ограничений. Поводом для инициативы стало появление Бузовой на концерте в Уфе в кожаном боди и кожаных чулках на подтяжках.