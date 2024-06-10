Слепла и мучилась от головных болей: когда появились первые симптомы болезни у Заворотнюк

О страшной болезни недавно ушедшей из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. Тогда врачи сказали, что у нее рак мозга. Но первые признаки недуга у звезды «Моей прекрасной няни» появились задолго до этого.

В 2014 году на экраны вышел сериал «Я больше не боюсь», в котором Заворотнюк сыграла главную роль. Ее коллега по проекту Елена Старостина вспомнила, что уже тогда она забеспокоилась о состоянии звезды.

Старостина вспомнила, как обратила внимание на один важный факт. Актриса пришла на площадку, и ей отдали сценарий, который Елена просила всегда печатать 16−18 шрифтом: она плохо видела буквы из-за плохого зрения.

«И вдруг из этой папки выпадает бумага, где вот такими огроменными буквами текст, чуть ли не по одному предложению на лист. Говорю, это для кого? — Это Насти Заворотнюк. — Да вы что! Это же надо ничего не видеть!» — поделилась она в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Тогда Старостина обратилась к Анастасии и пожаловалась на проблемы со зрением, заявив, что оно катастрофически падает.

В ответ на это Заворотнюк сказала: «И у меня! Я ничего не вижу».

Звездный пиар-директор Анна Исаева ранее рассказала, что Заворотнюк незадолго до этого, как ей поставили диагноз, мучилась от сильных головных болей. Ненадолго актрисе помогал крепкий алкоголь, но после все возвращалось снова.

Недавно дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о мистическом случае после смерти актрисы.