«Мучилась от головной боли»: пиар-директор рассказала о последнем публичном выходе Заворотнюк

31 мая умерла после нескольких лет борьбы с раком головного мозга заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк. О недуге знаменитость узнала еще в 2019 году — болезнь стала полной неожиданностью для актрисы и ее родных. Звездный пиар-директор Анна Исаева рассказала, что Заворотнюк незадолго до этого мучилась от сильных головных болей.

Анна Исаева вспомнила последний выход в свет Анастасии Заворотнюк. Это была премия, на которую актриса с супругом приехала пораньше, чтобы как следует подготовиться. В тот день звезда «Моей прекрасной няни» выглядела роскошно. Но состояние ее здоровья уже страдало. Заворотнюк пожаловалась на сильную головную боль. Тогда все думали, что она возникла из-за перемены погоды.

Звезде предложили выпить немного коньяка, и на какое-то время алкоголь помог актрисе, но потом боль вернулась. Собравшись с силами, она отвела премию.

«Никто из зрителей даже и не заподозрил, как Насте в этот вечер непросто, что она мучается от головной боли», — цитирует Исаеву mk.ru.

Напомним, семья актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся после пяти лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой, обращалась в петербургский НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова с просьбой изготовить индивидуальное лекарство.