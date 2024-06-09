«До слез было обидно»: дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о мистическом случае после смерти актрисы

Накануне дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни в ночь с 29 на 30 мая, опубликовала архивные кадры и посвятила знаменитой маме пост. Однако позднее Анна Заворотнюк призналась в личном блоге, что лишь чудом ей удалось найти эти памятные снимки.

«Несколько дней искала семейные альбомы, весь дом перевернула, и казалось, что вся память утеряна. До слез было обидно, так как никаких копий не делали», — поделилась дочь Анастасии Заворотнюк.

По словам дочери артистки, она все же чудесным образом смогла найти архивные фото. Анна Заворотнюк уверена, что сохранить семейную память ей помогла мама. Именно к ней девушка обратилась в конце своего рассказа.

«Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла», — высказалась Анна Заворотнюк. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» поделилась в соцсети обнаруженными снимками с родителями и с любимым дедушкой.

«А это я с любимым дедушкой. Мой Юрочка, я знаю, что ты уже вместе с мамой», — подписала один из кадров девушка.

Напомним, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь с 29 на 30 мая. На протяжении пяти лет актриса боролась с агрессивной формой опухоли головного мозга — глиобластомой. Церемония прощания с артисткой состоялась 1 июня в Покровском монастыре в Москве.

Ранее мы писали о том, что Семья Анастасии Заворотнюк рассказала про хирурга, продлившего ее жизнь на пять лет.