«Следующие выпуски буду записывать в парике»: Симоньян рассказала о последствиях химиотерапии

Маргарита Симоньян сообщила, что у нее выпали волосы после химиотерапии. Журналистка поделилась подробностями состояния в Telegram-канале.

Осенью 2025 года Маргарита рассказала о борьбе с раком в эфире ТВ. Из-за болезни журналистка перенесла операцию на груди и прошла курс химиотерапии. Перед этим Симоньян успела выпустить программу «ЧТД». Она снималась в черной одежде, сделала нюдовый макияж и распустила кудрявые волосы. Поклонники Маргариты восхитились ее образом и написали: «Какая же вы красавица».

Симоньян ответила подписчице, заявив, что из-за лечения ее внешность сильно изменилась. В следующих выпусках она будет сниматься уже в парике.

«Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде», — высказалась знаменитость.

