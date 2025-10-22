«О диагнозе я не подозревала»: как Маргарита Симоньян узнала, что больна раком

Маргарита Симоньян призналась, что принимала рак за межреберную невралгию. Журналистка рассказала о первых симптомах заболевания в Telegram-канале.

Осенью 2025 года Маргарита Симоньян сообщила, что больна раком. По словам журналистки, она не подозревала о диагнозе. Симоньян пришла к врачу с жалобами на межреберную невралгию, однако обследование выявило серьезное заболевание.

«О своем диагнозе в июле я и не подозревала, а узнала 1-го сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию, как мне думалось, услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у Соловьева», — призналась журналистка.

Маргарита считает, что на ее заболевание повлиял стресс из-за находящегося в коме Тиграна Кеосаяна. Журналистка тяжело переживала ситуацию с мужем и даже «прощалась с жизнью». По мнению Симоньян, она спровоцировала болезнь: до госпитализации Тиграна у нее не было проблем со здоровьем.

«Тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном, и я буквально молниеносно вырастила себе рак», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что 45-летняя журналистка Маргарита Симоньян прошла первый курс химиотерапии по ОМС. Подробности читайте в этой новости.