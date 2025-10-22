45-летняя Маргарита Симоньян поправилась на 4 кг из-за борьбы с раком

45-летняя журналистка Маргарита Симоньян поправилась на 4 кг из-за борьбы с раком. Маргарита рассказала о своем заболевании в Telegram-канале.

После того, как журналистка объявила о лечении от рака, в Сети появились новости о резком похудении Маргариты на 8-10 кг. В личном блоге Симоньян опровергла подобные слухи. Более того, она призналась, что поправилась, чему не очень рада.

«Никто не мог меня там видеть «осунувшейся и похудевшей на 8-10 кг». Я не так много вешу, чтобы смочь так сильно похудеть. Напротив, поправилась килограмма на 4 с июля, чему не очень рада. Также меня не могли видеть в загадочном платье Валентино, которое на мне «висело», потому что в единственное свое платье Валентино, подаренное Тиграном, я не влезаю давненько», — высказалась Симоньян.

Маргарита проходит химиотерапию, после которой возможна потеря волос. По словам журналистки, она не беспокоится из-за внешнего вида. Симоньян уже приобрела парик и тюрбан на случай, если сможет вернуться в эфир ТВ.

«Вот о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште переживаю. А о волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то», — резюмировала она.

