Следствие считает, что блогерша Лерчек может сбежать в случае отмены ареста. Об этом сообщает Super.ru.

В распоряжение источника попали детали судебного заседания по делу Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа, которые находятся под домашним арестом. Как выяснилось, следствие настаивает на продлении ареста до 26 июня 2025 года. По мнению сотрудников СК, блогеры могут скрыться или помешать расследованию через соцсети.

«В случае отмены ареста они могут скрыться или повлиять на свидетелей дела и подписчиков через свои соцсети, так как являются публичными личностями», — пишет источник.

Следствие пытается доказать, что Чекалины обналичивали деньги от продажи марафонов в ОАЭ и переводили на счета за рубежом.

В свою очередь, представитель Валерии заявил, что следователь затягивает дело.

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