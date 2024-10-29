Опубликовано 29 октября 2024, 13:131 мин.
Следствие решило, что склонен к побегу: Гуфу надели электронный браслет
Mash: рэперу Гуфу надели электронный браслет из-за склонности к побегу.
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Рэперу Гуфу надели электронный браслет на ногу. Следствие решило, что музыкант склонен к побегу.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Браслет определяет местоположение Гуфа – покинуть Московский регион устройство не даст.
Напомним, музыкант устроил драку в бане. Суд избрал меру пресечения певцу в виде запрета определенных действий.
25 октября, покидая здание суда, рэпер выбил телефон из рук журналиста. Рядом с Гуфом находилась сестра – она пыталась утихомирить рэпера.
Певец извинялся перед сотрудниками банного комплекса и полицейским после драки. Артист признавался, что не хочет в тюрьму.