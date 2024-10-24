«Искренне каюсь»: Гуф принес извинения полицейским и сотрудникам банного комплекса после драки

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, вышел на связь после скандала в бане. Сейчас, по предварительным данным, артист находится в реабилитационном центре. Оттуда он записал видеообращение, в котором принес извинения всем участникам конфликтной ситуации.

В ролике Гуф назвал свои действий хулиганской выходкой. Он попросил прощения у сотрудников полиции в Наро-Фоминске за доставленные неудобства и хлопоты. Также Долматов извинился перед мамой с папой. По словам рэпера, он уже два дня не связывался с ними.

«Искренне каюсь за свою выходку последнюю, которая разлетелась по всему интернету… Мне вообще не нужна лишняя статья за спиной, и садиться в тюрьму я точно не хочу, но как пойдет, так пойдет», — заявил Гуф.

Ранее сообщалось, что после дебоша артиста в подмосковной бане там нашли следы белого порошка. Вещество было отправлено на экспертизу.