Следователи проверят сотрудников Склифа после ложной новости о смерти актера Янина

Следователи проверят сотрудников Склифа после ложной новости о смерти Алексея Янина. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, 4 сентября 2023 года полицейские отправятся в НИИ имени Склифосовского, чтобы разобраться в ситуации. Сотрудники правоохранительных органов планируют вычислить инсайдера, сообщившего о ложной смерти актера.

Напомним, что неизвестные позвонили жене Алексея и его маме и сообщили о его кончине. Злоумышленники представились сотрудниками медицинского учреждения.

На данный момент существуют две версии. Фейковую новость о смерти Янина могли «слить» врачи из больницы. Администрация НИИ придерживается иной позиции: семья артиста стала жертвой телефонных мошенников.

Ранее мы писали о том, что мать Алексея Янина не находит себе места после жестокого обмана о смерти актера. Подробности смотрите в этой статье.

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