«Ему очень плохо, очень тяжелый»: мать Янина впала в отчаяние после обмана

На днях появилась трагичная новость о том, что Алексей Янин умер от последствий инсульта, перенесённого восемь лет назад. Однако информация оказалась ложной, ее сообщили жене актера злоумышленники.

Мать знаменитости, Ольга Янина, призналась, что состояние сына очень тяжелое. Врачи сообщили, что актер находится в реанимации.

«Алексей чувствует себя очень плохо. Он очень тяжелый», — рассказала Ольга в беседе с kp.ru.

Ольга отметила, что направляется к сыну в больницу. Она не может даже предположить, кто мог «пошутить» о смерти Янина. Эта новость сильно ударила по ее состоянию.

Отмечается, что данным вопросом занимаются сотрудники правоохранительных органов.

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