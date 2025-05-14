Следователи начали проверку после смерти сына певицы Екатерины Шавриной. Об этом сообщает 360.ru.

Следственный Комитет проведет проверку по факту смерти сына артистки Екатерины Шавриной, который умер неделю назад в колонии во Владимирской области.

Старший помощник по связям со СМИ СК по Владимирской области Евгения Горина подтвердила эту информацию в беседе с журналистами.

«Мы действительно проводим проверку, чтобы установить причину смерти», — заявила она.

Напомним, в колонию Григорий Шаврин попал за хранение запрещенных веществ. 59-летний модельер почувствовал себя плохо, его отвели в медицинский блок, однако врачи не смогли спасти мужчину.

Ранее мы писали о том, что сыгравший Арменку в «Реальных пацанах» актер стал фигурантом уголовного дела.

Мы также рассказывали о случае, когда в Дагестане трехлетний мальчик ушел кататься на велосипеде и пропал.