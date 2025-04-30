Сыгравший Арменку в «Реальных пацанах» актер стал фигурантом уголовного дела: подробности

Возбуждено уголовное дело в отношении актера из «Реальных пацанов», депутата Осинской гордумы Армена Бежаняна. По предварительной версии, его подозревают в нанесении ущерба окружающей среде.

Как сообщает «В курсе.ру», дело связано с нарушением правил охраны и использования недр. Ущерб, нанесенный Бежаняном, составил 140 млн рублей, утверждает издание.

В СК по Пермскому краю пока не подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела в отношении артиста.

Армен Бежанян учредитель трех компаний в Осинском округе – их деятельность связана с лесозаготовками и природными ресурсами. Он прославился после роли Арменки в известном комедийном сериале «Реальные пацаны». Получив популярность, захотел пойти в политику и с 2019 года стал депутатом Гордумы города Осы.

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