Следователь допросил более 10 свидетелей по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной

Следователь опросил более 10 свидетелей по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной. Данная информация сообщается в специальных документах, связанных с продажей недвижимости народной артистки России. Подробности приводит РИА Новости.

«Допрошены 16 свидетелей, похищенное имущество не обнаружено и является значительным финансовым ресурсом», — говорится в документах.

По делу об афере с квартирой Ларисы Александровны установили двух фигурантов, которые сейчас находятся в СИЗО: курьера Анжелу Цырульникову, которая передавала деньги, а спустя время арестовали и Дмитрия Леонтьева, обналичившего 3,1 миллиона рублей, похищенные у Долиной. По их домашним адресам уже были проведены обыски.

Напомним, что летом этого года певица стала жертвой мошенников, которым она перевела баснословную сумму денег в надежде сохранить свои сбережения. Кроме того, Долина также осталась без квартиры, которой обманом завладели аферисты, чтобы в итоге найти других владельцев и получить за продажу большое вознаграждение.

Ранее мы писали о том, что суд Москвы закрылпроцесс по иску певицы Ларисы Долиной о продаже квартиры.

Также сообщалось, что новая владелица квартиры Долиной заявила, что очень сочувствует певице.