«Она попала в такую ситуацию»: новая владелица квартиры Долиной заявила, что очень сочувствует певице

34-летняя собственница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье заявила о сочувствии артистке. Также известно, что она платит за недвижимость, хотя не может в ней жить.

Комментарий Лурье приводит ИА Регнум.

«Мы очень сочувствуем Ларисе Александровне… она попала в такую (непростую – прим.) ситуацию», - высказалась Лурье.

При этом владелица квартиры не скрывает, что ожидает положительного решения суда в свою пользу.

Летом сообщалось, что Долину обманули мошенники – певицу убедили продать московскую квартиру и перевести деньги на их счета. Владелицей жилья оказалась 34-летняя москвичка. Она отдала за квартиру 100 млн рублей, однако ключей не получила. Суд рассмотрит дело о законности сделки. Лурье не намерена отдавать квартиру и подала встречный иск.

Она сообщила, что оплачивает коммунальные услуги – получает «платежки с разными суммами». Помимо этого, за квартиру высокий налог, утверждает владелица.

«А налог Долина не может платить при всём желании. Документы оформлены уже не на неё», — рассказала Лурье.

Иски Долиной и Лурье объединили в одно производство. Они будут рассмотрены 12 ноября.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин предложил казнить обманувших Долину людей. Он также назвал певицу «женщиной пенсионного возраста».