«Следом за Ефремовым»: в Госдуме требуют расплаты над Григорием Лепсом

На прошлой неделе Григорий Лепс стал главным ньюсмейкером во всех СМИ. Его драка возле бара в Петербурге повлекла за собой множество последствий, и даже поговаривали, что против него возбудят уголовное дело. Но затем чудесным образом пострадавший, который был чуть ли не при смерти, решил простить артиста. Петербуржец с певцом помирились и не стали дальше развивать конфликт. Однако не всем понравился такой поворот событий.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что «страна страдает из-за двойных стандартов». По его словам, несправедливо было оставлять Лепса безнаказанным. С его мнением согласились и многие россияне. Они стали «атаковывать» письмами с требованиями воздать артисту по заслугам депутата Госдумы Романа Худякова. Он рассказал, что ему поступают сотни сообщений, в которых пишут отправить Лепса «вслед за Ефремовым». Но сам государственный деятель не видит надобности продолжать конфликт, который уже был разрешен мирным путем. «Зачем вам такой грех?» - обращается Худяков к недовольному народу.

Напомним, что недавно о скандальном поступке Лепса высказался и известный блогер Рустам Солнцев. Он заявил, что у артиста явная алкогольная зависимость, от которой надо лечиться, иначе такими темпами его ждет скорый инсульт. Солнцев посоветовал певцу отправиться в Сосновый бор и отдохнуть.