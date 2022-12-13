«Двойные стандарты»: Пригожин не одобрил закрытие уголовного дела против Лепса

Совсем недавно Григорий Лепс угодил в крупный скандал. По Сети распространилось видео, на котором разъяренный артист избивает прохожего. Ходили слухи, что певцу может светить реальный срок за подобное поведение. Тем не менее появилась новость о том, что уголовное дело прекратили в результате примирения сторон. Узнав об этом, многие звезды отечественного шоу-бизнеса не смогли обойти ситуацию и прокомментировали ее. Не стал исключением и Иосиф Пригожин.

В своих высказываниях продюсер был весьма сдержанным. Было видно, что мужчина не хочет вызвать гнев со стороны Лепса. И все-таки супруг Валерии заявил, что его всегда возмущали двойные стандарты.

«Мое мнение может не понравиться моими друзьям и коллегам, потому оставлю его при себе. Отмечу лишь самое важное: вся страна страдает от ужаса двойных стандартов», — высказался Пригожин.

Ранее сообщалось о том, что после угроз о запрете на въезд в США Киркоров сделал заявление. Кажется, мрачные новости никак не сбили праздничный настрой поп-короля отечественной эстрады. Подробности читайте в этой статье.