Лепсу предрекли смерть от инсульта из-за алкогольной зависимости

На прошлой неделе общественность потрясла новость о драке Григория Лепса возле одного из заведений Петербурга. Сообщалось, что пострадавший от рук певца мог умереть – настолько серьезными были его травмы. Однако позже уголовное дело было «прикрыто» и стороны договорились мирным путем. И теперь музыкант отдыхает после случившегося в Европе. Но несмотря на то, что все благополучно разрешилось, многие звезды шоу-бизнеса негодуют и требуют, чтобы Лепс понес наказание. Среди них популярный блогер Рустам Солнцев.

Артист заявил, что певцу должен быть назначен хотя бы административный штраф за избиение жителя Петербурга. По словам Солнцева, это послужит в дальнейшем ему напоминанием, что нельзя так много пить. Более того, он считает, что у Лепса уже есть алкоголизм, который нужно лечить. «Певцу вообще уже нельзя так сильно нервничать, потому что, прошу прощения за вульгаризацию, инсульт может трахнуть его в любой момент. Просто от того, что ты так сильно нервничал. Зачем это надо вообще? Видимо, его алкашка скрепляет», - высказался блогер.

Отметим, что многие списывают скандальное поведение Григория на стресс. Солнцев тоже не исключает подобное, поэтому посоветовал ему «пролечиться в Сосновом бору».

Ранее о несогласии с закрытием уголовного дела Лепса высказался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.