«След» Анны Нетребко поместили в золотую рамку: часть певицы навсегда останется в китайском театре

Анна Нетребко получила звание почетной артистки оперного театра в Китае. Радостной новостью певица поделилась с подписчиками в соцсетях.

«Мне очень приятно стать Почетной Артисткой Оперного Театра Гуанчжоу», – прокомментировала исполнительница.

52-летняя Анна Нетребко также выложила снимки, почти на каждом из которых она стоит в окружении толпы поклонников из Китая. Все фанаты хотели сфотографироваться с певицей.

Более того, представители театра Гуанчжоу решили, что Нетребко должна оставить в этом месте частичку себя. Они предложили Анне сделать слепок руки с именем и датой присвоения статуса, который потом поместили в золотую рамку.

А ведь совсем недавно оперная певица столкнулась с массовой отменой выступлений. Многие ее концерты, которые должны были пройти в Чехии, США и на Тайване, попросту не состоялись. После этого звезда даже объявила о решении уйти со сцены на неопределенное время.

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