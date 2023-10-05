«Как приговор себе»: Успенская рассказала о сбывшемся пророчестве актера Ефремова

Певица Любовь Успенская рассказала о пророческой шутке актера Михаила Ефремова, отбывающего тюремное наказание за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Как вспомнила артистка, за несколько лет до трагедии Ефремов посетил ее концерт в США, в ходе которого вышел на сцену и исполнил хит «Кабриолет».

«Ему там текст придумали, и он спел: «А я сяду на 10 лет». Как приговор себе», — рассказала Успенская в программе «Алена, блин!», подчеркнув, что считает этот инцидент мистическим.

Звезда шансона также попыталась оправдать Ефремова, устроившего в 2020 году ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она заявила, что всему виной пандемия коронавируса.

«Мы все были на карантине. Человек страдал без работы. Его театр держал», — пояснила Успенская.

При этом она не стала отрицать, что у Ефремова есть серьезные проблемы с психикой и слабость к алкоголю. По мнению 69-летней певицы, близкие должны были поддержать актера в трудную минуту, чтобы он не тянулся к бутылке.

Михаил Ефремов был осужден в 2020 году за пьяное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к 7,5 годам колонии. Он отбывает наказание в Белгородской области.

Ранее Любовь Успенская раскрыла детали операции у пластического хирурга Тимура Хайдарова. По ее словам, после хирургического вмешательства у нее загноились руки, а грудь стала каменной. Первая операция длилась 7 часов – певицу перекроили целиком. Она тяжело отходила от наркоза, однако Хайдаров не остался с пациенткой, а улетел в Турцию.