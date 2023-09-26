Оперная певица Анна Нетребко объявила об уходе со сцены после отмены концертов

Оперная певица Анна Нетребко столкнулась за границей с массовыми отменами выступлений. Концерты артистки не состоялись на Тайване, в Чехии и США. На фоне всего этого она приняла важное решение, а именно уйти со сцены на некоторое время.

В личном блоге вокалистка, покинувшая Россию полтора года назад, вышла на связь с поклонниками и рассказала, что сентябрь был для нее слишком насыщенным. Именно поэтому в последние дни первого месяца осени она решила устроить себе небольшой отпуск. При этом, сколько именно он продлится, она не уточнила.

«Я удаляюсь на маленькие каникулы», - объявила Анна.

Напомним, что на данный момент известно, что у Нетребко были отменены ближайшие выступления в Эстонии (ноябрь) и в Праге (октябрь). По предварительным данным, работы певица лишается из-за своей связи с Россией. Однако иногда артистка все же выходит на сцену, несмотря ни на что, и радует фанатов своим голосом. Правда, это уже не приносит ей прежних денег. Так, есть информация, что ее доходы сократились примерно в 10 раз.

Ранее глава Берлинской оперы встал на защиту Анны Нетребко и призвал не делать из нее козла отпущения.